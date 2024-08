Existe vacina para a Mpox?

Neste mês, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Mpox como emergência sanitária global. Apesar do alerta mundial, a vacinação contra a doença não é recomendada para todos os públicos.

Segundo a organização, somente pessoas em risco (como aquelas que tiveram contato próximo com um paciente) ou que fazem parte de um grupo de alto risco de exposição ao vírus devem ser consideradas para a vacinação.

A imunização em massa, neste momento, não é recomendada, porque não existem doses suficientes da vacina para todos e as doses são priorizadas para áreas com maior transmissão da doença, como alguns países do continente africano.

Além disso, de acordo com a OMS, a Mpox tem afetado mais homens que fazem sexo com homens (HSH) e outros grupos específicos, como mostrado no surto de 2022. Naquele período, a transmissão foi majoritariamente entre homens gays, e a vacinação foi recomendada principalmente para esses grupos.

Existem dois imunizantes para a doença, são eles:

Jynneos (Bavarian Nordic)

O imunizante é composto pelo vírus atenuado e é recomendado para adultos, incluindo gestantes, lactantes e pessoas com HIV. Possui efeitos colaterais considerados leves, como dor no local da aplicação, vermelhidão e inchaço. Algumas pessoas ainda podem sentir dor muscular, dor de cabeça e cansaço.

ACAM 2000 (Emergent BioSolutions)

O imunizante é composto pelo vírus ativo e possui diversas contraindicações e mais efeitos colaterais, se tornando assim menos segura.

Com a declaração de emergência, o Ministério da Saúde no Brasil anunciou que negocia a compra de 25 mil doses da Jynneos com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

No entanto, em entrevista ao G1, a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, não mencionou data para chegada.

Conforme a gestora, após a chegada e o embarque das doses, será realizada uma reunião do Comitê Técnico Assessor de Imunizações (CTAI) do ministério, a fim de avaliar se a estratégia de vacinação precisa ser ajustada com base na situação global.

IMUNIZANTE BRASILEIRO

No Brasil, existe um comitê de especialistas que trabalha no desenvolvimento de uma vacina nacional desde 2022, quando houve um surto da doença. A iniciativa faz parte da Rede Vírus, comitê de especialistas em virologia criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para o desenvolvimento de diagnósticos, tratamentos, vacinas e produção de conteúdo sobre vírus emergentes no Brasil.

De acordo com o Ministério, em 2022, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos doou para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) o material conhecido como “semente do vírus”, que é o ponto de partida para o desenvolvimento do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), ou seja, a matéria-prima para a produção do imunizante.

No momento, a pesquisa está na fase de estudo para o aumento da produção, verificando a obtenção de matéria-prima para atender a demanda em grande escala. Segundo Flávio Fonseca, professor e pesquisador da UFMG, o imunizante brasileiro é composto por um vírus semelhante ao da Mpox atenuado.

Legenda: Em 14 de agosto de 2024 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Mpox como emergência sanitária global Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

COMO SE PREVENIR DA MPOX