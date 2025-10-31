Diário do Nordeste
Imagem mostra vacina da Pfizer contra COVID-19 preparada com uma seringa, representando a aplicação de vacinas para imunização contra a COVID-19.

Opinião

Vacina de mRNA contra Covid pode prolongar vida de pessoas com câncer

Descoberta eleva esperança no desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer.

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 24 de Outubro de 2025
Cachorro branco, da raça poodle, recebendo vacina de um veterinário durante um dia de vacinação ao ar livre, com uma pessoa ao fundo, de camisa amarela, segurando o animal com cuidado.

Ceará

'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza

Com 111 postos espalhados pelas regionais 1, 3 e 5, os tutores podem levar animais para vacinação gratuitamente

Milenna Murta* 03 de Outubro de 2025
Profissionais de vigilância em saúde em ações de contenção necessárias, como orientações de isolamento e vacinação dos contatos das pessoas confirmadas com Sarampo

País

Ministério da Saúde confirma nove casos de sarampo no interior de Tocantins

Pacientes foram relacionados a pessoas que tiveram vínculo epidemiológico e o histórico de viagem à Bolívia

Redação 26 de Julho de 2025
Imagem ilustrativa de um bebê recebendo uma vacinação

País

Onze bebês recebem antídoto contra picada de cobra no lugar de vacina em Santa Catarina

Os casos aconteceram entre os dias 9 e 11 deste mês

Redação e Estadão Conteúdo 16 de Julho de 2025
Profissional de saúde segura frasco de vacina contra covid-19

Opinião

Vírus e mutações: entenda como surgem as variantes da Covid-19 e os seus riscos

Novas variantes do vírus podem surgir por causa de mutações, ou seja, mudanças no RNA viral do coronavírus

Foto frontal Italo Henrique
Italo Henrique 09 de Julho de 2025
Enfermeira aplica vacina em bebê

Ceará

Vacina quadrivalente contra meningite passa a ser ofertada para crianças a partir de 1 ano

Em Fortaleza, o imunizante está disponível em todos os 134 postos de saúde da cidade. Quem tomou o reforço com a meningocócica C não precisa se revacinar

Luana Severo 01 de Julho de 2025
Vacinação em Fortaleza é identificada, imagem mostra menina se vacinando

Ceará

Fortaleza intensifica vacinação contra a gripe com reforço em postos de saúde; veja onde se vacinar

Ação segue até próxima segunda-feira (30)

Beatriz Rabelo 25 de Junho de 2025
Profissional aplica vacina no braço de paciente; imunização contra gripe segue em shoppings e postos de Fortaleza neste fim de semana

Ceará

Vacinação contra gripe tem pontos em shoppings e postos neste fim de semana em Fortaleza

Neste sábado (21) e domingo (22), população pode se vacinar em dois shoppings e dois postos de saúde da Capital

Amanda Andrade* 21 de Junho de 2025
Mulher prepara vacina contra a gripe para aplicar em adulto, para ilustrar aplicação de vacinas nos terminais de ônibus de Fortaleza

Ceará

Terminais de ônibus de Fortaleza recebem campanha de vacinação; veja locais e como se imunizar

Campanha itinerante de imunização visa espaços com grande circulação de pessoas e já passou por shoppings e drive-thrus

Carol Melo 17 de Junho de 2025
A imagem mostra uma profissional de saúde, usando touca de cabelo, máscara e luvas brancas, segura um pequeno frasco de vacina transparente com uma seringa inserida. Ela está focada em preparar a vacina.

Ceará

Veja 5 doenças contagiosas que têm vacinas gratuitas na rede pública o ano todo

Imunização previne a transmissão dos agentes infecciosos e protege a população

Clarice Nascimento 16 de Junho de 2025
