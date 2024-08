Com 709 casos de mpox no Brasil, Ministério da Saúde convoca reunião para esta terça (13)

Com o registro de 709 casos de mpox no Brasil, o Ministério da Saúde convocou uma reunião de debate sobre a doença para terça-feira (13). O encontro ocorre em meio ao crescimento dos casos e da circulação de uma nova variante do vírus no continente africano.

O ministério apontou que 16 óbitos foram confirmados no País, sendo o mais recente em abril de 2023. “A avaliação é que o evento apresenta risco baixo neste momento para o Brasil”, destacou a pasta.

Apesar disso, devem se reunir para:

Atualizar as recomendações;

Atualizar o plano de contingência para a doença no Brasil.

Em comunicado, a pasta ainda afirmou estar "acompanhando com atenção" a situação da mpox no mundo e monitorando informações junto à Organização Mundial da Saúde (OMS) e instituições como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês).

Nova cepa mais letal

A OMS alertou em meses passados para uma variante mais perigosa da mpox, doença anteriormente conhecida como varíola dos macacos. De acordo com a entidade, a República Democrática do Congo enfrenta, desde 2022, um surto da doença e a intensa transmissão do vírus entre humanos levou a uma mutação até então desconhecida.

Dados da entidade indicam que a taxa de letalidade pela nova variante 1b na África Central chega a ser de mais de 10% entre crianças pequenas, enquanto a variante 2b, que causou a epidemia global de mpox em 2022, registrou taxa de letalidade de menos de 1%. A entidade contabilizava, em junho, mais de 95 mil casos confirmados da doença em 117 países, além de mais de 200 mortes.

Sintomas da MPox

A doença é caracterizada por erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca. Pode causar febre, dor na garganta ou nos gânglios linfáticos.

Dentre os sintomas da monkeypox, estão:

Erupções cutânea ou lesões de pele

Adenomegalia - Linfonodos inchados (ínguas)

Febre

Dores no corpo

Dor de cabeça

Calafrio

Fraqueza

Como se transmite a monkeypox?

Entre humanos, o vírus é transmitido por contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de infectados, fluidos corporais ou objetos recentemente contaminados.

Conforme o Ministério da Saúde, a monkeypox “é uma doença que exige contato muito próximo e prolongado para transmissão de pessoa a pessoa, não sendo característica a rápida disseminação”. Apesar disso, o vírus tem potencial epidêmico.

Como prevenir?

Evitar contato com pacientes suspeitos ou infectados;

Higienizar as mãos com frequência, com água e sabão ou álcool;

Usar máscaras de proteção.

As medidas também valem para roupas, roupas de cama, talheres, objetos e superfícies utilizadas por pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Esses itens devem ser limpos da forma adequada.