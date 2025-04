Segurança da Americanas é flagrado agredindo homem em cadeira de rodas no MS

Um segurança da loja Americanas foi flagrado, na tarde de segunda-feira (14), agredindo um homem em uma cadeira de rodas, no Centro de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Em nota, a empresa disse repudiar qualquer tipo de violência dentro ou fora de seus estabelecimentos.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que o funcionário desfere socos no rosto da vítima, depois a empurra e a derruba da cadeira.

Caído no chão, o homem com deficiência ainda recebe um chute do segurança. "Não faz isso não, 'véio'. Pelo amor de deus. Me ajuda. O que você está fazendo comigo?", pede ao suspeito. Em seguida, pessoas que passavam pelo local auxiliam a vítima a levantar.

Em nota ao portal g1, a Americanas informou que o funcionário será desligado da companhia e destacou que repudia qualquer tipo de violência dentro ou fora de seus estabelecimentos.

"A Americanas reitera que segue apurando o ocorrido e está à disposição das autoridades para a elucidação do caso", diz no comunicado.

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul detalhou que o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, que irá intimar as partes envolvidas a fim de esclarecer todos os fatos.

