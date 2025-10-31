Diário do Nordeste
Fachada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Papo Carreira

TJ-MS anuncia concurso com 360 vagas de cadastro de reserva; salário inicial é de R$ 10,6 mil

As inscrições serão abertas no próximo dia 29 e seguirão até novembro.

Redação 23 de Outubro de 2025
Foto posada de Fábio Denardi dentro de restaurante

Verso

Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

Ele faleceu após complicações em uma cirurgia

João Lima Neto 27 de Setembro de 2025
Imagem mostra a aeronave destruída no solo.

País

Manada de porcos selvagens pode ter causado arremetida de avião que caiu no Pantanal

Corpo de Bombeiros investiga hipótese; acidente deixou quatro mortos

Redação 24 de Setembro de 2025
Imagem mostra o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz

País

Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre desastre da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era diretor especializado em documentários e obras de não-ficção

Renato Bezerra 24 de Setembro de 2025
Imagem mostra destroços do avião que caiu no MS

País

Avião cai e mata quatro pessoas no Pantanal de MS

Entre as vítimas está o arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu

Redação 24 de Setembro de 2025
Yuri Ramirez já havia sido preso no passado por apresentar documentação falsa

É Hit

Cantor sertanejo Yuri Ramirez é morto por homens que fingiam ser policiais

Artista possuía passagens por tráfico de drogas e estupro

Redação 31 de Agosto de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo 28 de Agosto de 2025
Jovem pode responder por triplo homicídio e ocultação de cadáver

País

Namorada de menino que matou os pais e o irmão é apreendida suspeita de participar do crime

Adolescente assassinou os parentes enquanto eles dormiam, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro

Redação 01 de Julho de 2025
Oruam

É Hit

Oruam comenta possível soltura do pai, Marcinho VP: 'Ele pagou tudo'

Traficante está preso desde 1996 em um presídio de segurança máxima em Mato Grosso do Sul

Redação 18 de Junho de 2025
Imagens da câmera de segurança que registrou criança de dois anos pegando arma do pai e disparando contra a mãe.

País

Veja o que se sabe sobre caso de criança de 2 anos que matou mãe com tiro acidental em MS

A criança estava brincando enquanto os pais conversavam. Pai pode ser responsabilizado por homicídio culposo e omissão de cautela na guarda da arma

Redação 16 de Junho de 2025
