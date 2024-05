Bebê nasce com seis dentes e causa surpresa em médicos em MS; assista ao momento

Emoções e surpresas marcaram o nascimento do pequeno Arthur, no dia 24 de maio, em Mato Grosso do Sul. O bebê, além de encantar a família com sua chegada, deixou parentes e toda a equipe médica admirados ao ser retirado da barriga da mãe já com seis dentes.

Na verdade, contudo, o que foi visto não eram dentes. Logo na primeira consulta com a odontopediatra, três dias após o nascimento, foi descoberto que o que pareciam ser dentes de leite era, na verdade, a gengiva do pequeno. Apesar de uma formação especial, a médica afirmou que não se trata de uma anomalia.

"A mãe entrou falando 'meu filho nasceu com dente. Eu disse: isso acontece. A mãe falou: mas são seis dentes!. Aí eu disse: isso não é normal", contou a especialista Regina Raffaele ao g1.

Após uma bateria de exames, Regina descobriu que o tecido gengival de Arthur foi pressionado e, por isso, deu aparência de dente. “Depois, quando vasculariza, volta ao normal”, tranquilizou ela.

Ainda segundo a médica, Arthur terá seus dentes de leite normalmente, sem nenhuma complicação. Luciana Tannus, obstetra responsável pelo parto, foi quem compartilhou o momento nas redes sociais. Assista: