Quem matou Jeff Machado? Suspeito teria extorquido ex e permitido que ele fosse violentado

O produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues é um dos acusados de matar o ator Jeff Machado, em 2023. Nessa quinta-feira (30), o crime foi tema do programa Linha Direta, da Globo, que revelou que o suspeito chegou a extorquir um antigo companheiro, por cerca de dois anos, além de permitir que desconhecidos o violentassem sexualmente.

Ele e o pedreiro Jeander Vinícius da Silva foram indiciados como responsáveis pelo assassinato do artista, em julho do ano passado.

No episódio da atração, o promotor de justiça do Rio de Janeiro, Sauvei Lai, detalhou que Bruno fez uma série de extorsões contra um antigo parceiro, entre 2021 e 2023. Ele teria enviando mensagens anônimas com fotos manipuladas e, depois, verdadeiras da vítima praticando relações sexuais com outros homens.

As mensagens anônimas, enviadas pelo produtor, começaram a exigir dinheiro do companheiro. O suspeito, inclusive, chegou a ameaçar matar os pais da vítima." Sauvei Lai Promotor de justiça

Veja também País Cachorros de Jeff Machado que ajudaram na investigação da polícia foram adotados; entenda País Jeff Machado morreu com a esperança de participar de novela prometida pelo suspeito de matá-lo País Jeff Machado usou herança do avô para pagar suspeito de assassinato, diz mãe do ator

Segundo o representante da vítima, o advogado Arthur Carvalho, o produtor teria usurpado parte significativa do patrimônio do antigo parceiro, comprometendo suas posses, além de ter permitido que pessoas desconhecidas entrassem na residência do casal para abusar sexualmente do companheiro.

"Ele disse que vazaria essas imagens para pessoas do trabalho e da família", detalhou o jurista. "Bruno ainda alegou que a vítima não poderia levar isso ao conhecido policial porque o dano seria grande para ele mesmo", completou.

Morte de Jeff Machado

O ator desapareceu por cerca de quatro meses, antes de ter o corpo encontrado graças aos seus cachorros. Na ocasião, os cães foram achados abandonados por uma amiga veterinária de Jeff, que foi uma das primeiras pessoas a desconfiar do comportamento do artista.

Após investigação da polícia, o corpo de Jeff Machado foi identificado dentro de um baú, enterrado e concretado, em um imóvel em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Em julho do ano passado, uma conclusão dos investigadores disse que o artista foi morto por motivo fútil após ter sido dopado, asfixiado e estrangulado com um fio de telefone.

A prisão de Jeander Vinicius da Silva Braga ocorreu no dia 2 de junho, no bairro de Santíssimo, Zona Norte do Rio, enquanto o produtor Bruno de Souza Rodrigues foi detido no Vidigal, na Zona Sul da capital, no dia 15 de junho.

O produtor havia prometido para a vítima o papel em uma novela. Por conta disso, o ator fez pagamentos, de R$ 25 mil, para conseguir a vaga. Concluindo que não conseguiria seguir com a farsa para obter vantagens financeiras, Bruno decidiu matar Jeff.

Já Jeander foi o responsável por transportar o corpo do ator até o imóvel alugado, além de abrir o buraco onde foi depositado o baú com o cadáver.

A conclusão da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) mostra que Bruno ainda tentou vender o carro de Jeff, também realizando compras de R$ 7 mil no cartão da vítima. Após o crime, os autores furtaram telefones, notebook, jaquetas de couro e a televisão do ator.

LINHA DO TEMPO DO CASO