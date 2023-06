Garoto de programa diz que Jeff Machado foi morto com fio de telefone após ser dopado

Jeander Vinícius da Silva Braga, garoto de programa preso por envolvimento na morte do ator Jeff Machado, depôs nesta sexta-feira (2) que o artista foi morto com um fio de telefone. Segundo ele, a vítima foi dopada com a ajuda de Bruno de Souza Rodrigues, que está foragido.

Ainda em depoimento, Jeander admitiu que não há uma terceira pessoa envolvida, fato que havia sido divulgado pela defesa de Bruno de Souza na quinta-feira (1º). As informações são do g1.

Conforme a delegada Ellen Souto, Jeander recebeu R$ 500 de Bruno para sustentar em depoimento a versão. O preso também desmentiu que ele e Bruno tiveram relações sexuais com Jeff antes da morte.

Jeander afirma que não viu o crime ser consumado. Quando saiu do banho, teria visto Jeff já morto e então sido obrigado a ocultar o cadáver.

Prisão

Suspeito pela morte do ator Jeff Machado, Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo, nesta sexta-feira (2). O outro suspeito do crime, Bruno de Souza Rodrigues, ainda não foi capturado e é considerado foragido.

Para a prisão, policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros estiveram em quatro endereços na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em um deles, os agentes encontraram Jeander, que tentou fugir, mas acabou sendo capturado.

A prisão preventiva da dupla havia sido decretada pela Justiça nessa quinta-feira (1º), depois que o Ministério Público analisou o pedido de prisão da polícia.

Segundo a família do ator, Jeff teria desaparecido em janeiro, quando parou de se comunicar diretamente com a mãe, passando a enviar apenas mensagens de texto. A família desconfiou do contato, pois as mensagens não pareciam com as enviadas normalmente pelo artista. No fim de maio, agentes da polícia encontraram os restos mortais de Jeff em um baú de madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Bruno de Souza é produtor de televisão e amigo de Jeff. De acordo com a família da vítima, ele estava com os cartões bancários e as chaves da casa e do carro do ator. Foi ele quem registrou o desaparecimento de Jeff. Jeander Braga alega ser ajudante de pedreiro, e, segundo as investigações policiais, tinha uma relação próxima com a vítima. Sim. Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo, nesta sexta-feira (2). O outro suspeito de matar Jeff Machado, Bruno de Souza Rodrigues, ainda não foi capturado e é considerado foragido. Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese de que o ator teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela. Produtor, Bruno de Souza trabalhou na Globo até 2018, quando foi desligado da empresa. Em nota, a emissora declarou ter fornecido detalhes da demissão à polícia.