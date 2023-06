Polícia prende suspeito de matar Jeff Machado; outro envolvido está foragido

Suspeito pela morte do ator Jeff Machado, Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo, nesta sexta-feira (2). O outro suspeito do crime, Bruno de Souza Rodrigues, ainda não foi capturado e é considerado foragido. As informações são do G1.

Para a prisão, policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros estiveram em quatro endereços na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em um deles, os agentes encontraram Jeander, que tentou fugir, mas acabou sendo capturado.

A prisão preventiva da dupla havia sido decretada pela Justiça nessa quinta-feira (1º), depois que o Ministério Público analisou o pedido de prisão da polícia.

Ao realizar o requerimento, a corporação considerou uma série de contradições dos suspeitos nos depoimentos prestados sobre o crime. Apesar de ambos afirmarem que o artista foi morto na própria casa, em Guaratiba, a dupla entrou em discordância ao falar sobre outros fatores, como a descoberta da morte e a ocultação do corpo.

O QUE DIZ BRUNO

Na versão de Bruno, ele teria filmado um ato sexual entre Jeff, Jeander e uma pessoa identificada como Marcelo, apontado por eles como o responsável pelo assassinato. Essa hipótese foi descartada pela polícia, que afirma que apenas os dois estariam no local durante o crime, tendo inventado essa terceira pessoa.

Ao terminar a gravação, Bruno teria descido ao térreo, afirmando que, depois, Marcelo e Jeander desceram com o ator já morto, mas ele não teria visto o crime. Ele ainda disse que o corpo de Jeff foi colocado no baú após esse momento.

VERSÃO DE JEANDER

Já no depoimento de Jeander, ele afirma não ter participado da relação sexual, tendo encontrado Jeff morto ao sair do banho antes do ato. Segundo o acusado, ele teria sido obrigado por Marcelo a esvaziar o baú e colocar o corpo dentro, além de ter tido que carregar o item junto com Marcelo. A descida teria sido presenciada por Bruno, de acordo com Jeander.

Quanto à saída do local do crime, os dois também se contradisseram: Bruno diz ter saído enquanto Jeander ainda cavava, enquanto Jeander afirma que eles foram embora juntos após fecharem o buraco com concreto.

Com a apuração policial, agentes já sabem que um pedreiro foi responsável por concretar o buraco.

ANDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES

Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese de que o ator teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela. Produtor, Bruno de Souza trabalhou na Globo até 2018, quando foi desligado da empresa. Em nota, a emissora declarou ter fornecido detalhes da demissão à polícia.