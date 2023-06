Suspeito de matar o ator Jeff Machado já tinha sido preso em 2019

Um dos suspeitos de matar o ator Jeff Machado, Jeander Vinícius da Silva Braga já tinha sido preso em flagrante por um roubo em junho de 2019, no Rio de Janeiro. Jeander e Bruno de Souza Rodrigues foram indiciados pelo homicídio, na última segunda-feira (29).

Conforme informações da Uol, em 2019, Jeander ficou detido por quatro meses após furtar o celular de uma mulher em Copacabana, zona sul da capital carioca. Ele teria pegado o aparelho da cintura da vítima, no entanto, foi alcançado por pedestres após a mulher tentar alcançá-lo e gritar "pega ladrão".

Jeander respondeu em liberdade condicional até abril deste ano. Ele e Jeff teriam se conhecido em um aplicativo de encontros e, no dia 23 de janeiro, o homem teria ido à casa do ator.

De acordo com publicação do portal g1, Jeander confessou participação na ocultação do corpo de Jeff, em depoimento na última sexta-feira (26). Ele foi indiciado também por participação no homicídio - não só pela ocultação do cadáver.

Suspeitos presos

A Delegacia de Descobertas de Paradeiros, responsável pelas investigações do caso Jeff Machado, pediu a prisão de Jeander e Bruno de Souza Rodrigues nessa quarta-feira (31).

Segundo informações do jornal O Globo, eles são os principais suspeitos do crime.

Confissão

Em depoimento à Polícia, Jeander disse trabalhar como ajudante de pedreiro e ter seis filhos. Relato consta na decisão em audiência assinada pela juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza.

O processo de furto contra Jeander foi arquivado em 25 de abril deste ano. Mas pode ser reaberto após as novas investigações relacionadas à morte de Jeff.

A Polícia acredita que O ator tenha sido vítima de um crime premeditado. Ele foi morto com um fio de metal, na casa dele, em Guaratiba. Jeander foi responsável por cavar o buraco onde o baú com o corpo do ator foi colocado, enquanto Bruno teria comprado o material de construção para concretar o baú.

Na versão apresentada pelo suspeito à Polícia, houve uma terceira pessoa envolvida no crime. Esse suspeito teria matado Jeff e dito que "é isso que faz com quem passa HIV para os outros".

Jeander então teria sido obrigado por essa terceira pessoa a participar da ocultação do corpo de Jeff, colocando no baú e transportando-o para Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

A Polícia, no entanto, diz não acreditar que haja uma terceira pessoa envolvida e que essa versão é fantasiosa.