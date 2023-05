Policial agride idosa com soco e é afastado da PM em SP; veja vídeo

O policial militar Kleber Freitas da Silva foi flagrado dando um soco no rosto de uma idosa e agredindo um homem rendido e algemado no interior de São Paulo, na tarde da última terça-feira (30). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o PM foi afastado das atividades operacionais após o episódio. As informações são do portal g1.

Uma testemunha gravou as agressões, e o vídeo viralizou nas redes sociais. Ainda de acordo com a SSP, foi instaurado um inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Assista ao vídeo

Entenda o caso

A confusão se instaurou após a polícia ser acionada para controlar uma discussão entre vizinhos devido a um desentendimento por demarcação de terra. A pasta informou também que os policiais algemaram e agrediram a família porque foram hostilizados e agredidos pelo grupo.

A idosa, que possui deficiência auditiva e tentava intervir na briga, foi levada a uma unidade de saúde da cidade e liberada em seguida. Os envolvidos no episódio, incluindo os policiais, passaram por exames de corpo de delito.

O caso foi registrado na delegacia de polícia de Igaratá, onde também foi aberto um inquérito para investigar o caso.