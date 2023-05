Falsa médica é presa em flagrante durante consulta em São Paulo

Uma mulher de 37 anos que atuava como falsa médica foi presa em São Paulo durante uma consulta nessa terça-feira (30). Ela tem o nome e o sobrenome de uma profissional verdadeira, e utilizava o número de registro dela para pedir exames e receitar remédios.

Marcela Gouveia foi autuada em flagrante por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Em depoimento aos policiais, ela informou que é formada em Farmácia e estuda Medicina. As informações são do g1.

A falsa médica se aproveitou do "status" e se exibia nas redes sociais. Ela falava que era especialista em medicina estética em um perfil no Instagram. A Polícia não informou por quanto tempo ela atuou e nem quantas vítimas caíram no golpe.

Denúncia de cliente

As investigações começaram após a verdadeira médica receber uma denúncia pela internet de uma pessoa que procurou atendimento, achou a farsante e resolveu fazer uma pesquisa sobre ela.

A profissional de saúde, então, pediu a uma amiga para agendar uma consulta com a falsa trabalhadora da saúde e acionou as autoridades policiais para que eles a prendessem. A criminosa chegou a passar uma receita e carimbar antes de ser presa.

"Ela aproveitou dessa característica, de serem homônimas, e começou a usar esse carimbo. Ela alterou, colocou o nome dela, mas com a numeração da vítima", disse o delegado Felipe Nakamura.