Inscrições para o programa Mais Médicos terminam nesta quarta-feira (31)

Termina nesta quarta-feira (31) o prazo de inscrição para o programa Mais Médicos no Brasil. Profissionais interessados devem entrar no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), pelo site oficial do Mais Médicos.

São ofertadas 5.970 vagas, com bolsa-formação de R$ 12.386,50, conforme a publicação feita no Diário Oficial da União (DOU). As vagas são distribuídas para 1.994 municípios, com prioridade para a região Amazônia e áreas de alta vulnerabilidade social.

Conforme o edital, as 307 vagas destinadas ao programa no Ceará foram distribuídas em 112 cidades.

>>> Acesse o edital

Serão convocados inicialmente profissionais brasileiros formados em território nacional. Os brasileiros formados no exterior e os estrangeiros também terão oportunidade, mas somente nas vagas remanescentes.

Início em junho

A previsão do Governo Federal é de que os profissionais comecem a atuar nos municípios no fim de junho.

O edital publicado em maio conta com algumas novidades, como a extensão do tempo de contrato, que vai até quatro anos. Há também possibilidade de seis meses de licença maternidade, 20 dias para paternidade e a Especialização em medicina da Família e Comunidade e a possibilidade de mestrado em Saúde da Família.