Delis Ortiz é agredida em coletiva de imprensa de Maduro, em Brasília, e Globo repudia violência

Durante coletiva de imprensa com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, jornalistas relataram terem sido agredidos por seguranças de Maduro e por agentes brasileiros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Conforme o g1, a repórter Delis Ortiz foi atingida durante o conflito na noite desta terça-feira (30).

A reunião estava acontecendo no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Após o encontro entre os líderes políticos, houve um momento de entrevista com Maduro. No entanto, os seguranças buscaram impedir a aproximação dos jornalistas.

Em meio ao desentendimento, um segurança a serviço do GSI teria dado um soco no peito de Délis. Na confusão, outros profissionais da imprensa também foram alvos de ataques. Cenas não foram registradas em imagens por conta do tumulto.

TV Globo repudiou violência

Após o caso, a TV Globo repudiou a violência contra os profissionais e se solidarizou com Delis Ortiz. O Itamaraty ainda lamentou a ocorrência.

"O Ministério das Relações Exteriores lamenta o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa, ao final da Reunião de Presidentes da América do Sul. Providências serão tomadas para apurar responsabilidades", detalhou a pasta em nota.