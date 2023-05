Vanessa Giácomo encerra contrato de quase 20 anos com a Globo

A atriz Vanessa Giácomo encerrou seu contrato com a Rede Globo após quase 20 anos, segundo a colunista do O Globo, Patrícia Kogut. A artista se dedicará a projetos no streaming.

Vanessa, que recentemente fez a novela das 21h, “Travessia", estreou na emissora no remake de “Cabloca”, em 2004. Atualmente, ela pode ser vista em “Chuva Negra”, lançada recentemente pelo Canal Brasil e no Globoplay. Ela ainda integra o elenco de “O jogo que mudou a História”, série do Globoplay que tem José Junior como show runner.

A artista não se pronunciou sobre a nova fase em suas redes sociais.

Recentemente, Patrícia Kogut também divulgou que Isabelle Drummond encerrou contrato com a Globo. A atriz, no entanto, poderá participar de programas com vínculo por obra certa, conforme política na emissora.