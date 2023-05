Qual novela vai substituir Chocolate com Pimenta? Veja detalhes

A TV Globo anunciou, nesta segunda-feira (22), que a novela 'Mulheres de Areia' irá substituir 'Chocolate com Pimenta', atual folhetim em reprise com edição especial já nos últimos capítulos. Esta é a quinta vez que a trama será transmitida na emissora, na faixa das 14h30 da tarde, em junho.

Exibida em 1993, 'Mulheres de Areia' conta a história das gêmeas Ruth e Raquel (Glória Pires) e de Tonho da Lua (Marcos Frota).

As reviravoltas nos caminhos das irmãs, de perfis distintos, fazem nascer a rivalidade em suas vidas. Tudo começa quando Raquel se casa com o namorado da irmã por interesse até que, após um acidente, é dada como morta.

Tonho da Lua, personagem vivido por Marcos Frota, também ficou conhecido como um dos principais destaques da história. Ele se apaixona perdidamente por Ruth e sofre com as maldades arquitetadas por Raquel. Vive de fazer esculturas de mulheres com areia na praia.

O trabalho marcou a carreira de Gloria Pires e bateu recordes de audiência na Globo nos anos 1990. A novela é a segunda versão da história criada por Ivani Ribeiro e exibida pela primeira vez na Tupi em 1973.

A trama, dirigida por Wolf Maya, já foi exibida no 'Vale a Pena Ver de Novo' em 1996 e 2011, e no Viva, em 2016, além da apresentação original, em 1993.

Já a novela O Rei do Gado (1996) será substituída por Mulheres Apaixonadas (2003) no Vale a Pena Ver de Novo a partir desta semana.