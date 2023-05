Mulheres de Areia será reprisada na Globo; veja antes e depois do elenco

A novela Mulheres de Areia será reprisada na TV Globo, a partir de junho, após o Jornal Hoje. O folhetim escrito por Ivani Ribeiro, em 1993, será exibido no Edição Especial.

A trama conta a histórias da gêmeas Ruth e Raquel interpretadas por Glória Pires, que marcaram o imaginário coletivo brasileiro. Ruth se destacava por ser doce e boa com os outros. Já Raquel era má e egoísta e planejava casar com o namorado da irmã, Marcos (Guilherme Fontes). As gêmeas eram filhas de Isaura (Laura Cardoso).

Na história também é possível conhecer Tonha da Lua, artista interpretado por Marcos Frota, que fazia esculturas na areia. Irmã de Marcos, Malu, interpretada por Vivianne Pasmanter, sempre dava trabalho a família Assunção. A mãe de Malu e Marcos era interpretada por Susana Vieira (Clarita Assunção).

Veja antes e depois de elenco

Legenda: Tonho da Lua era interpretado por Marcos Frota Foto: Reprodução

Legenda: Guilherme Fontes era Marcos, empresário que vivia triângulo amoroso com Ruth e Raquel Foto: Reprodução

Legenda: Irmã de Marcos, Malu, era interpretada por Vivianne Pasmanter Foto: Reprodução