Qual o final de 'O Rei do Gado'? Relembre história da novela

Para quem anda ansioso com o final de 'O Rei do Gado', calma, que o Diário do Nordeste vai te relembrar os principais desfechos da novela.

Esta é a terceira vez que a trama é reprisada pela Rede Globo. A história foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, com grandes estrelas do elenco, como Antônio Fagundes, Patrícia Pillar, Raul Cortez e Glória Pires.

Paz selada?

Pois é, finalmente as família Menzenga e Berdinazzi farão as pazes. Tudo isso graças a Luana (Patrícia Pillar). Em uma surpresa emocionante é revelado que Luana, na verdade, se chama Marieta Berdinazzi, a sobrinha perdida de Geremias.

A jovem é aceita pela família Berdinazzi e acaba tendo um filho com Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). O pequeno Felipe Berdinazzi Mezenga simboliza a paz entre as famílias.

E a Herança de Geremias?

A herança de Geremias vai toda para o seu sobrinho-neto, Giuseppe. O rapaz é o verdadeiro neto de Bruno Berdinazzi, que se relacionou com gema quando foi lutar na 2ª Guerra Mundial e acabou morrendo.

Farsante desmascarada

Somente no capítulo 186 que a verdeira identidade de Rafaela ganha um veredito. A revelação ocorreu quando Geremias resolveu viajar para a Itália a fim de descobrir quem era a jovem. Lá, ele encontrou provas que comprovaram que Rafaela não tinha seu sangue.

Giuseppe surge na trama como irmão de Rafaela, o verdadeiro sobrinho-neto de Geremias. É o rapaz quem conta a verdade sobre a personagem misteriosa.

"Os dois [Giuseppe e Rafaela] são netos da Gema - mulher que teve um romance com Bruno durante a guerra - mas só o Giuseppe é neto do meu irmão Bruno", revela.

Geremias então explica que Gema teve um filho com Bruno e após a morte do soldado, se relacionou com outro homem, pai de Rafaela. Após engravidar desse novo romance, Gema acabou sendo largada pelo mau-caráter e, por isso, acabou colocando o sobrenome de Bruno também no segundo filho, mesmo que os dois não fossem parentes.

"Rafaela, seu pai tem o nome dos Berdinazzi, mas não tem nosso sangue", esclarece Geremias. A personagem de Gloria Pires fica abalada com a situação e começa chorar. Apesar de mentir sobre ser Marieta (filha perdida de Giácomo), a moça acreditava realmente que fazia parte da família pelo lado de Bruno. "Só estou sabendo disso agora", lamenta.

Após todas as supressas e revelações, Rafaela desiste da fortuna de Geremias e vai embora da fazenda. Ela não recebe a herança do fazendeiro, mas também não sai de mãos abanando.

A moça recebe terra e cabeças de gado de Geremias e só aí vai embora de vez. Ela se despede do fazendeiro, que apesar de todas as mentiras, fica sentido com a partida da jovem.

Rafaela se despede do seu irmão, Giuseppe, e deseja boa sorte para o verdadeiro herdeiro dos Berdinazzi. Seu romance com Marcos não decola, e o herdeiro dos Mezenga, termina a novela com Liliana (Mariana Lima), os dois tem um filho.

Mortes

Assim como todo final dramático de novela, alguns personagens em 'O Rei do Gado' acabam morrendo. Veja quem são:

Senador Caxias (Carlos Vereza): após ir para cama com Chiquita (Arietha Correâ), ele parte às pressas para o acampamento liderado por Regino (Jackson Antunes). Lá ele acaba sendo baleado e pede para Regino seguir com a luta contra injustiças no campo.

Ralf (Oscar Magrini): o polêmico Ralf sofre uma emboscada e fica gravemente ferido em uma praia. É aí que Marcos Menzaga encontra o amante da mãe e enterra ele na areia. O homem é morto quando a maré sobe.

Apesar de ter sido considerado inocente por homicídio, Marcos não escapa da sentença, em condicional, por ocultação de cadáver.

Muito amor envolvido

Confira abaixo os casais que terminam juntos na trama.

Geremias e Judite

Marcos e Liliana

Lia e Pirilampo

Saracura e Lurdinha

