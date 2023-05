Isabelle Drummond encerra contrato com a TV Globo após mais de 20 anos

Conforme a colunista Patrícia Kogut, a atriz Isabelle Drummond, a eterna Emília do “Sítio do Pica Pau Amarelo”, de 2001 a 2006, encerra em junho o contrato com a Globo, depois de mais de 20 anos.

A atriz fez inúmeras novelas na emissora, inclusive o sucesso “Cheias de Charme”, na qual vivia uma das empreguetes. Em 2017, foi uma das protagonistas de “Novo Mundo”. Sua última participação em uma novela da Globo foi em "Verão 90", em 2019.

Isabelle, no entanto, poderá participar de programas com vínculo por obra certa, conforme política na emissora. Como já tem sido comum, a atriz agora tem projetos no streaming, ainda segundo Patrícia Kogut.