O que aconteceu com Faustão hoje? Entenda mudança no programa do apresentador

A BandTV exibiu, na noite de quarta-feira (24), o primeiro programa “Faustão na Band” sem a presença de Faustão, de 73 anos. A atração foi comandada pelo filho do famoso, João Guilherme Silva, ao lado de Anne Lotterman e Carol Mendes.

No Twitter, o assunto repercutiu. “A TV brasileira é maravilhosa. Faustão na Band, sem o Faustão estar na Band”, escreveu um usuário da rede social.

O que aconteceu com Faustão?

No último dia 18, a Band divulgou um comunicado confirmando o encerramento do contrato de Fausto Silva com a emissora, que tinha validade até 2026

A assessoria, no entanto, havia informado que Faustão seguiria à frente da atração até 31 de maio, conforme o colunista Léo Dias, e, somente depois disso João Guilherme e Lottermann assumiriam o comando.

Veja o comunicado da Band

Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O 'Faustão na Band', com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve.

Ao jornalista Daniel Castro, do portal Uol, Faustão afirmou que não tem data para retornar para a TV. "Está na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir os amigos, curtir a família. Estava num ritmo muito acelerado. Esse negócio de (programa) todo dia, todo dia, embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", declarou.

"Vou parar por um bom tempo. Programa diário é desgastante".

Faustão seguiu para a Band após saída da Globo, em 2021, depois de 32 anos.

Novidade do ar

Segundo o colunista Flavio Ricco, o “Faustão na Band” só deve ficar no ar com esse novo formato até julho. A Band já tem um novo programa diário para o horário, que será apresentado por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. O departamento comercial da casa, inclusive, já teria sido informado sobre a nova missão.