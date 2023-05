Faustão revela desgaste com programa diário e plano de descansar: 'vou parar por um bom tempo'

Após um ano e meio no ar pela Band, o apresentador Fausto Silva se prepara para um período de descanso dos holofotes. Em entrevista ao jornalista Daniel Castro, do portal Uol, ele deu detalhes sobre como vai funcionar a vida a partir da pausa da carreira.

"Está na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir os amigos, curtir a família. Estava num ritmo muito acelerado. Esse negócio de (programa) todo dia, todo dia, embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", declarou o medalhão da TV brasileira.

Ainda em entrevista, Fausto declarou que não tem data para retornar a um veículo de comunicação. "Vou parar por um bom tempo. Programa diário é desgastante".

O anúncio sobre a saída do programa "Faustão na Band" foi realizado, para os integrantes da equipe de trabalho, na última quarta-feira (17). A atração segue no ar com Faustão até o fim do mês de maio.

Programa segue após saída de Fausto Silva

Legenda: João Guilherme, filho de Faustão, é nome querido pelos fãs do programa Foto: Reprodução/Instagram

A partir de junho, Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do apresentador, assumem o programa.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do Globo, Anne Lottermann contou que a intenção era sempre esta: em algum momento, quando se sentisse confortável para isso, Faustão passaria o bastão para ela e João Guilherme.