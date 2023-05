Band confirma saída de Faustão em 'comum acordo' com a emissora

A Band se pronunciou sobre a saída de Fausto Silva de seu programa, após um ano e meio na emissora. Segundo o comunicado do canal, "em comum acordo com a Band, o apresentador deixará o programa diário no segundo semestre".

Conforme a nota, a emissora anunciará novidades em breve, mas seguirá investindo na mesma faixa de entretenimento com atrações diárias.

A emissora disse, ainda, que o apresentador comandou com competência e profissionalismo sua temporada no ar, resultando em 350 edições do programa.

"O 'Faustão na Band', com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras", informou a emissora.

POSSIBILIDADE

A Band ainda estuda a possibilidade de deixar João Guilherme e Anne Lottermann ocuparem o horário deixado por Faustão, mas a decisão ainda não foi aprovada. A dupla, segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, terá o desempenho avaliado após a saída do apresentador à frente da atração.

No dia 15 de maio de 2023, o "Faustão na Band" teve a pior audiência da história, segundo dados do Kantar Ibope. A atração registrou somente 2 pontos de audiência.