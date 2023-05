Faustão não apresentará mais programa diário a partir de 31 de maio, diz colunista

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, Faustão não apresentará mais o programa diário na BandTV a partir do próximo dia 31. A notícia da saída dele foi apresentada quarta-feira (17) à diretoria do programa, e o futuro do apresentador é incerto na Band. O assunto ainda é tratado como segredo.

A indicação é que João Guilherme Silva, filho de Faustão, e Anne Lottermann fiquem à frente do programa até julho, quando uma nova atração ocupará o horário.

O contrato de Fausto Silva com a Band vai até 2026. Lucas Pasin reforçou que o apresentador chegou a abdicar do próprio salário e injetou dinheiro do próprio bolso para manter a estrutura do programa que queria na Band, como Pizzaria do Faustão, Dança das Feras, e outros.

Ainda segundo o colunista, Faustão tem escutado de amigos que a melhor opção seria ele encerrar o programa diário e retomar apenas aos domingos, como fazia na Globo.

Possibilidade

A Band ainda estuda a possibilidade de deixar João Guilherme e Anne Lottermann ocuparem o horário deixado por Faustão, mas a decisão ainda não foi aprovada. A dupla, conforme Pasin, terá o desempenho avaliado após a saída do apresentador à frente da atração.

No dia 15 de maio de 2023, o "Faustão na Band" teve a pior audiência da história, segundo dados do Kantar Ibope. A atração registrou somente 2 pontos de audiência.