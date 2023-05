Gilberto Gil relembra aniversário do filho, Pedro, que faleceu aos 19 anos

O cantor Gilberto Gil, de 80 anos, usou o Instagram para fazer uma homenagem ao filho Pedro, que completaria 53 anos, na quarta-feira (17), se estivesse vivo. Pedro é fruto do relacionamento de Gil com Sandra Gadelha.

Na rede social, o artista publicou uma série de imagens do filho, que faleceu aos 19 anos. “Pedrão hoje completaria 53 anos. Saudades eternas desse mulecão forte”, escreveu ele na legenda dos cliques.

Pedro era baterista da banda Egotrip e chegou a tocar no Rock in Rio de 1985 ao lado do pai. Ele faleceu em um acidente de carro, em janeiro de 1990, enquanto dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O jovem chegou a ser socorrido, e ficou oito dias internado na UTI, mas não resistiu.

Preta Gil já falou sobre a morte do irmão, quando participou do podcast “Quem Pode, Pod”. “A grande tragédia da nossa família é o acidente com o nosso irmão Pedro. Ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Foi uma tragédia muito absurda na vida da nossa família. Ele era o cara que chegava em qualquer lugar e dominava com a luz que tinha. Era gente boa, simpático, lindo”.