Gilmar Mendes autoriza Linha Direta a exibir o caso Henry Borel nesta quinta (18)

O episódio do programa "Linha Direta" sobre o caso da morte do menino Henry Borel poderá ser exibido na noite desta quinta-feira (18) na TV Globo. A decisão favorável à liberação da exibição foi do ministro Gilmar Mendes, do STF, expedida na noite de quarta (17).

O pedido para não veiculação do programa foi feito pela defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, acusado de matar a criança. A emissora recorreu da liminar, obtendo a decisão de Gilmar logo em seguida.

No texto, o ministro diz que a defesa de Jairinho possuía "claro propósito de censurar a exibição da matéria jornalística de evidente interesse público", explicitou.

Além disso, também se dirigiu à decisão inicial da juíza Elizabeth Machado Louro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: "A eminente magistrada extrapola os limites de suas funções judicantes para se arvorar à condição de fiscal da qualidade da produção jornalística de emissoras de televisão", completou.

Para a exibição, todos os advogados envolvidos no caso, inclusive Cláudio Dalledone, de Jairinho, e o promotor Fábio Vieira, foram ouvidos, já que o caso não corre em segredo de Justiça.

As audiências seguem sendo transmitidas ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela internet, mas o julgamento ainda não tem data para acontecer.