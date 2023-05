Relembre caso Henry Borel, que teve exibição impedida no Linha Direta

A morte de Henry Borel Medeiros seria o tema o programa 'Linha Direta', da TV Globo, desta quinta-feira (18). Mas a exibição foi barrada por liminar judicial a pedido da defesa do ex-vereador Jairinho, acusado de matar o menino de 4 anos.

A informação foi confirmada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. A assessoria da TV Globo afirmou à colunista que não comenta questões em discussão na Justiça.

Na decisão, a juíza Elizabeth Machado Louro aponta que "o réu deverá ser julgado por um corpo de juízes leigos e tal exposição poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores".

A magistrada alega ainda que a exibição do programa não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados. A TV Globo não informou sobre o tema que será exibido na edição desta quinta.

Caso Henry Borel

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padastro, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Jr, conhecido como Dr. Jairinho.

As investigações apontam que Henry morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por ação violenta no dia de sua morte, segundo laudo médico.

Os peritos identificaram que Monique e Jairinho demoraram 39 minutos para socorrer Henry. Ele já chegou morto ao hospital.