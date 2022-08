Monique Medeiros deixa a prisão após acusação da morte do filho Henry Borel

A mãe de Henry Borel, Monique Medeiros, deixou o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta segunda-feira (29). As informações são do g1.

Monique cumpria pena pela morte do filho, ocorrida em 2021, mas teve a revogação da prisão decretada na última sexta-feira (26) pelo ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ela deixou o presídio por volta das 16h05, aos gritos de "assassina".

Medeiros é ré, juntamente com o ex-marido, Jairo Souza Santos Júnior, o ex-vereador Doutor Jairinho, pela morte de Henry. Em agosto, o MP pediu que ambos vão a júri popular.

O pedido de liberdade foi feito por um habeas corpus da defesa, que não foi analisado, mas concedido de ofício. No jargão judicial isso significa que foi atendido por iniciativa do próprio ministro.

Constrangimento

O entendimento da Justiça desta vez é de que a prisão domiciliar nunca deveria ter sido revogada. À época, ela teria sido reencarcerada como se estivesse sem medidas cautelares, mas ela na verdade usava monitoramento eletrônico em casa.

A defesa havia pedido um habeas corpus, que não coube análise por conta da nova prisão que não deveria ocorrido. Com isso, o STJ considerou "flagrante constrangimento ilegal".

Prisões revogadas

É a segunda vez que Monique é solta desde que foi encarcerada em abril de 2021. A primeira liberdade foi em abril deste ano, por conta de ameaças na cadeia. Ela retornou ao complexo penitenciário de Bangu dois meses depois, em junho.

Monique teve a prisão decretada ano passado, acusada de matar o filho, em março de 2021, com ajuda do então namorado, o ex-vereador Jairinho.

Caso Henry Borel

Henry Borel morreu no dia 8 de março de 2021. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, ele foi vítima de torturas realizadas pelo ex-vereador Dr. Jairinho e pela mãe do menino, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva.

Henry passou o fim de semana com o pai, Leniel Borel de Almeida, e, na noite anterior à morte, no dia 7 de março, foi deixado na casa da mãe.

As investigações apontam que a criança morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por 'ação violenta' no dia de sua morte, segundo laudo divulgado.