Jogos do Ceará em abril: veja calendário com datas das partidas

O Ceará conheceu o seu calendário de jogos do mês de abril de 2025. O Vovô disputa quatro competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por apenas uma delas: a Série A do Brasileirão 2025.

A expectativa é que a equipe dispute cinco jogos ao longo do mês, sendo todos eles do Brasileirão Série A. Existe a possibilidade de jogos da terceira fase da Copa do Brasil, que ainda não foi detalhada pela CBF, e da fase de grupos da Copa do Nordeste.

JOGOS DO CEARÁ EM ABRIL

05/04 (SÁB) | Ceará x Grêmio | Brasileirão | 18h30

x Grêmio | Brasileirão | 18h30 12/04 (SÁB) | Juventude x Ceará | Brasileirão | 16h

| Brasileirão | 16h 15/04 (TER) | Ceará x Vasco | Brasileirão | 21h30

x Vasco | Brasileirão | 21h30 21/04 (SEG) | Bahia x Ceará | Brasileirão | 20h

| Brasileirão | 20h 26/04 (SÁB) | Ceará x São Paulo | Brasileirão | 18h30

O Ceará estreou com empate na Série A do Brasileirão 2025, em 2 a 2, com o Red Bull Bragantino, fora de casa, na última segunda-feira (31). O primeiro jogo em casa será no próximo sábado (5), contra o Grêmio, na Arena Castelão.