Arsenal x Real Madrid na Liga dos Campeões: onde assistir, escalações, palpites e horário

As quartas de final da Liga dos Campeões da Europa tem início nesta terça-feira (8) com um confronto de dois gigantes do futebol mundial. A partir das 16h (de Brasília), Arsenal e Real Madrid se enfrentam no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida - a volta está marcada para a próxima quarta (16), no Santiago Bernabéu.

Nas oitavas, o Arsenal eliminou o PSV com placar agregado de 9 a 3. Já o Real Madrid superou o Atlético de Madrid nos pênaltis por 4 a 2 após 2 a 2 no agregado.

Onde assistir de Arsenal x Real Madrid na Liga dos Campeões?

A partida Arsenal x Real Madrid, na Champions League, terá transmissão de SBT (TV Aberta), TNT (TV Fechada) e Max (streaming).

Qual o palpite de Arsenal x Real Madrid na Liga dos Campeões?

Provável escalação do Arsenal contra o Real Madrid na Liga dos Campeões

Formação (4-4-2) | David Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Merino e Declan Rice; Saka e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Provável escalação do Real Madrid contra o Arsenal na Liga dos Campeões

Formação (4-3-3) | Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rudiger e Fran García; Valverde, Camavinga e Bellingham; Rodrygo, Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Arsenal x Real Madrid | Ficha técnica