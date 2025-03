RB Bragantino x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de duas temporadas, o Alvinegro de Porangabuçu volta a disputar a primeira divisão. A trajetória do Ceará inicia nesta segunda-feira (31), às 20h, pela primeira rodada, diante do Red Bull Bragantino. O Vozão, campeão estadual e vem numa maratona de partidas no mês, encara o Massa Bruta no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

Veja também Jogada Ceará anuncia contratação do atacante Lelê, do Fluminense Jogada Richardson passará por cirurgia e desfalca Ceará no início da Série A Jogada Bicampeão Cearense, quais os desafios do Ceará no retorno à Série A? Jogada do Vozão #09

O Vozão chega para o duelo depois de perder na semana passada para o Bahia, por 3 a 2, em Salvador, pela Copa do Nordeste. O resultado negativo quebrou sequência positiva do time na temporada que já durava 14 jogos. O Ceará inicia sua jornada com o principal objetivo de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e vem embalado depois de conquistar o bicampeonato cearense de forma invicta.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino não atua numa partida oficial desde o dia 11 de março, quando ficou no empate em 1 a 1 com o São José-RS, no tempo normal, e avançou nos pênaltis, pela Copa do Brasil. No meio das três semanas de preparação até a estreia no Brasileirão, o Massa Bruta empatou, pelo mesmo placar, com o Cruzeiro, em amistoso realizado na semana passada.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO PREPARADO

O Alvinegro encarou dois adversários de Série A em quatro duelos até aqui na temporada e o saldo é positivo. O Vozão venceu duas partidas e empatou outra contra o Fortaleza. O outro duelo foi diante do Bahia, na derrota por 3 a 2, na última partida. Apesar disso, Léo Condé afirmou o compromisso do time com o objetivo da temporada e a resiliência dos jogadores.

"É uma marca da nossa equipe. Uma equipe que não se entrega nunca. Tem sido assim. Na Copa do Brasil, nós saímos atrás do placar e conseguimos empatar e buscar a classificação nos pênaltis. Vai ter que ser assim. Vamos enfrentar grandes adversários. Em alguns momentos, vamos conseguir um jogo mais controlado. Em outros, vamos sair atrás, vão existir adversidades. O time tem se mostrado mais resiliente", destaca o treinador alvinegro. Léo Condé Técnico do Ceará

Para o confronto desta noite, o Ceará tem a volta de Matheus Bahia, que não encarou o Esquadrão Tricolor por conta do vínculo contratual. Com três passes para gols, o lateral é o segundo em assistências no elenco alvinegro, atrás apenas de Lucas Mugni que soma quatro participações em gols com esse fundamento.

De fora do último duelo, o centroavante Pedro Raul é outro que deve retornar ao time de Léo Condé. O camisa 9 foi poupado por conta de desconforto muscular sentido no meio dos dois jogos das finais do Campeonato Cearense. Com pouco tempo de clube, o atacante já soma cinco gols e uma assistência em seis partidas.

Até aqui na temporada, o Ceará já tem 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 17 partidas. Em coletivas desde o começo do ano, Léo Condé aponta a necessidade do “time base” montado ainda no estadual com foco na estreia do Brasileirão.

COMO CHEGA O MASSA BRUTA

O Red Bull Bragantino encara o Ceará depois de 20 dias do último jogo oficial. No início de 2025, a equipe comandada por Fernando Seabra foi eliminada nas quartas de final do Paulistão, depois de perder por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Em 15 partidas no ano, a equipe paulista soma mais derrotas que vitórias, sendo seis resultados negativos contra cinco triunfos.

O time de Bragança Paulista ainda não conta com os laterais Nathan Mendes e Agustin Sant'Anna, que estão no período de transição e seguem fora de combate. O Bragantino tem os "velhos conhecidos" Juninho Capixaba, que atuou no Fortaleza, e no ataque, tem as opções de Eduardo Sasha e Isidro Pitta.

Apesar de ter o paraguaio que foi destaque com a camisa do Cuiabá e custou R$ 31 milhões aos cofres do Massa Bruta, a artilharia do ano é puxada por Vinicinho que tem quatro gols, seguido por Jhon Jhon e Lucas Evangelista, com três marcados cada. Isidro Pitta, em 14 jogos, tem dois tentos assinalados.

O Bragantino anunciou Fernando Seabra em outubro de 2024 e agora teve a missão de montar o elenco para o início do ano. Uma curiosidade relacionada ao Vovô, o treinador do time paulista já passou pelo Ceará em 2015, quando foi contratado para ser analista de desempenho do Alvinegro de Porangabuçu. Hoje, com 47 anos, o técnico passou pelo Cruzeiro, no período em que Ronaldo Fenômeno comandou a Raposa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon, Nacho Laquintana, Thiago Borbas e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | RED BULL BRAGANTINO X CEARÁ

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP

Data: 31/03/25 (segunda-feira)

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)