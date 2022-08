Modelo é agredida por empresário em academia de SP e mulheres denunciam perseguição

Uma modelo foi agredida por um empresário dentro de uma academia de luxo em São Paulo e as câmeras de segurança do local flagraram o momento. As informações foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo (28).

A vítima foi identificada como Helena Gomes e o agressor como Thiago Brennand. Segundo a moça, o empresário se incomodou com a presença dela no local e teria iniciado uma discussão verbal pouco antes das agressões.

"Ele estava alterado, rodeando muito, falou para eu sair de lá. Eu falei 'Eu não saio', ele falou de novo 'sai', eu falei 'não saio', eu falei mais alto e ele falou que mulher não gritava com ele", relatou Helena.

As imagens, divulgadas pelo programa, mostram o momento em que Brennand dá um empurrão na vítima. "Eu fui para cima também, ele falou: 'Eu vou cuspir em você, porque você merece'. E cuspiu em mim", continuou Helena.

Duas outras mulheres contaram que foram perseguidas por Thiago anteriormente logo após elas terem rejeitado investidas feitas por ele.

Uma das vítimas, que não se identificou, pontuou que teria feito reclamações formais à gerência da academia. "Nunca tive nenhum tipo de resposta. Ele fez mais uma ameaça, falando, inclusive, que ele não tinha medo dessa moda de direitos da mulher", reforçou ela.

Expulsão da academia

Thiago foi expulso da academia, segundo informações reveladas pelo Fantástico. Entretanto, registrou boletim de ocorrência sobre injúria e ameaça contra Helena.

Em nota, o advogado do empresário afirmou que "tudo não passa de um ataque de feministas". Questionado pelo Fantástico sobre a agressão, Thiago disse que "faria tudo de novo" e alegou ter usado força comedida para lidar com a situação com Helena.

A academia BodyTech e o Shopping Iguatemi de São Paulo, local em que a agressão ocorreu, pontuaram em nota que prestam apoio à vítima e repudiam atos de violência.

Quem é Thiago Brennand?

Thiago Brennand tem 42 anos e é empresário. Nas redes sociais, ele expõe imagens com carros e armamentos, além de uma rotina de luxo.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil