Vidro de deck a 150 metros de altura trinca e mirante é interditado em São Paulo; veja vídeo

O vidro de um deck no 42º andar do edifício Mirante do Vale, no Centro de São Paulo, foi flagrado com rachaduras por visitantes do local na última semana. Por causa do defeito, o local foi interditado por segurança na quarta-feira (24) e deve ser consertado em breve. As informações são do g1.

O Sampa Sky funciona há um ano e tem dois mirantes. Um deles trincou por "motivo adverso", segundo informou a empresa administradora dos equipamentos. Enquanto aguarda reparos, o outro deck funciona normalmente.

A sensação nos mirantes é que a pessoa está “suspensa” no ar sobre os vidros transparentes. Por isso, frequentadores que estavam no local no dia da interdição ficaram apreensivos e publicaram registros nas redes sociais.

A hoteleira Ketany Santos, de 23 anos, por exemplo, postou vídeos do mirante nas suas redes no Tik Tok - onde teve mais de 100 mil curtidas - e no Instagram, revelando o vidro trincado num dos dois decks.

Ao g1, Ketany disse que esperava sua vez de tirar foto no deck quando o vidro trincou quando um homem estava dentro da caixa. As atividades foram paralisadas em seguida.

"O vidro trincou quando ele estava sentado. E fez um barulho muito alto que quem estava ali percebeu que tinha trincado pelo barulho que fez. E aí ele levantou meio assustado. Aí a gente chegou mais perto para ver se tinha trincado, e tinha trincado", contou.

Além disso, a hoteleira afirmou que, por causa do susto, várias pessoas desistiram de visitar o outro mirante, que continuou aberto ao público.

Vidro será trocado

Para ela, as causas do incidente precisam ser investigadas. “Realmente não tinha nada a ver com o rapaz. Ele só estava sentado tirando a foto dele na hora que quebrou", defende.

Os decks são estruturas retráteis que avançam 1,5 m para fora do prédio enquanto o usuário está sobre eles. O Sampa Sky cobra de R$ 40 a R$ 100 nas visitas.

Em nota publicada nas redes sociais, a empresa confirmou que uma camada de vidro trincou “por motivo adverso”, ressaltando que o fato “não representa nenhum perigo”, pois existe “todo o reforço presente na estrutura”. A camada superficial deverá ser trocada “nos próximos dias”.

“Tenham a certeza de que nossa prioridade sempre será a segurança, para que todos curtam o espaço, a experiência e a vista da cidade. Indicamos que o espaço está operando normalmente e recebendo o público para visitação", finalizou.

Os mirantes estão instalados no 42º dos 51 andares do Mirante do Vale, considerado um dos maiores edifícios da capital paulista. Ele foi inaugurado em 1966 e tem 170 metros de altura.

O deck interditado permite vista privilegiada da Zona Sul da cidade, para pontos como o Vale do Anhangabaú, Viaduto Santa Ifigênia, Farol Santander e Mosteiro de São Bento.