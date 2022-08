Saiba que horas vão sair os padrões de resposta da 2ª fase do 35ª Exame da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio da coordenação nacional do Exame de Ordem Unificado (EOU), divulgou, neste domingo (28), o padrão de resposta preliminar da segunda fase da prova prático-profissional do 35º exame.

A prova foi aplicada nesta tarde. Clique aqui para ver o padrão de resposta.

No documento, os participantes vão poder checar quais são as respostas esperadas pela Fundação Getúlio Vargas para a peça profissional e para as quatro questões discursivas sobre as áreas escolhidas por cada um no ato da inscrição.

São ofertadas as áreas:

Direito administrativo;

Direito civil;

Direito constitucional;

Direito empresarial;

Direito penal;

Direito do trabalho;

Direito tributário.

O exame

No Ceará, o exame foi aplicado nos municípios de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. A aprovação é necessária para inscrição nos quadros da OAB como advogado ou advogada.

O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Podem também se submeter à prova os estudantes de Direito do último ano da graduação ou dos dois últimos semestres.