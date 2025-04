Usuários relatam instabilidade em primeiro dia da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025

Usuários têm relatado instabilidade no site da Receita Federal nesta terça-feira (1º), quando iniciou a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda (IR).

De acordo com a Downdetector, plataforma que monitora problemas de quedas de serviço em tempo real, o portal é o segundo do País em reclamações, que iniciaram às 7h de hoje, tendo um pico às 10h30.

Na própria ferramenta de monitoramento, brasileiros deixaram comentários sobre as dificuldades para acessar o sistema.

“Na boa… até consegui entrar, porém, esta dando somente tela em branco e carrega poucos caracteres…”, escreveu um internauta.

Legenda: Até o início da tarde desta terça-feira (1°), o site da Receita liderava o número de reclamações no Brasil Foto: Reprodução / Downdetector

Mais cedo, ainda nos comentários da Downdetector, outro usuário se queixou de demora: “Agora são 11:10 da manhã no Brasil, e no programa IRPF 2025 quando clico em ‘Importar declaração pre-preenchida’ ele carrega um pouco, depois aparece um erro: ‘…não possível, tente mais tarde… ’. Já tentei umas 10x e mesma coisa”.

Além do site da Receita, o portal do Governo Federal também apresentou instabilidade, sendo o primeiro com mais notificações. As reclamações também iniciaram às 7h, e tiveram um pico às 14h20.

A plataforma do Governo da cesso a outros sites de serviços do Estado, sendo um deles o site de declaração do IR.

DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA

A Receita Federal disponibilizou, ainda nesta terça, a nova versão da declaração pré-preenchida. A novidade é que o documento contempla todas as informações recebidas pelo órgão.

Há a estiva de que 57% das declarações de 2025 sejam feitas por meio dessa funcionalidade.

A ferramenta está disponível apenas para usuários com selo gov.br ouro e prata no PGD IRPF 2025 e no Meu Imposto de Renda (MIR), no portal e-CAC.

“A aplicação MIR apresenta "instabilidade técnica”. A RFB e o Serpro estão atuando com prioridade na normalização da aplicação”, informou ainda a RFB.

