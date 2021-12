Caso Henry Borel: Dr. Jairinho e Monique se reencontram pela 1ª vez em audiência desde a prisão

Os réus pela morte do menino Henry Borel, Jairo Souza dos Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e Monique Medeiros se reencontraram pela primeira vez desde que foram presos. As informações são do G1.

Padrasto e mãe da criança, que tinha quatro anos, compareceram à segunda audiência de instrução e julgamento do caso, marcada pela 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (14).

A criança faleceu em 8 e março deste ano e, de acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado, foi vítima de torturas realizadas pelo ex-vereador Dr. Jairinho. Monique também responde por coação de testemunhas, tortura e homicídio triplamente qualificado.

Jairinho já estava no auditório quando Monique chegou. Os dois ficaram sentados em fileiras diferentes no banco dos réus e não se olharam.

Depoimentos

Essa fase do Tribunal do Júri, presidido pela juíza Elizabeth Machado Louro, iniciou em 6 de outubro. Dez testemunhas de acusação prestaram depoimento durante mais de 14 horas de oitivas.

Na ocasião, o ex-parlamentar participou videoconferência, do Complexo de Gericinó. Seriam pelo menos dois dias de sessão na etapa desta semana para ouvir 28 pessoas.

