MP denuncia Dr. Jairinho e Monique Medeiros pela morte de Henry Borel

O vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e a mãe do menino Henry Borel, a professora Monique Medeiros, foram denunciados à Justiça por tortura qualificada e homicídio triplamente qualificado contra a criança. O garoto, de quatro anos, foi morto no dia 8 de março. As informações são do jornal O Globo.

No documento, o promotor Marcos Kac, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), pediu conversão da prisão temporária do casal em preventiva, alegando que a dupla cometeu coação e fraude processual ao longo do processo.

As investigações sobre a morte de Henry Borel foram encerradas nessa segunda-feira (3). No inquérito, de 110 páginas, constam depoimentos da mãe do menino, Monique Medeiros, e do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), presos e indiciados pelo crime de homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima.

Legenda: Criança morreu após quatro horas depois de sofrer hemorragia interna. Foto: reprodução

Além da fala do casal, o depoimento de Thayná de Oliveira, babá de Henry, consta na investigação. Ela chegou a mudar a versão dos fatos e relatar agressões de Jairinho contra o menino.

Trechos do depoimento

Em depoimento, Monique Medeiros disse à Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) que Jairinho e Henry tinham "boa relação", chegando até a brincar juntos "ocasionalmente".

Legenda: Depoimento está presente em inquérito de 110 páginas. Foto: reprodução

Em outro trecho, a mãe da criança afirmou que ela e o vereador "estão juntos e pretendem passar por isso unidos". Em seu relato, ela disse ainda que se soubesse que alguém tivesse provocado a morte do filho, ela mesma mataria o responsável.

Legenda: Monique Medeiros afirmou que não esperaria ação da Polícia. Foto: reprodução