Babá de Henry Borel muda novamente versão e diz que nunca viu o garoto ser agredido por Dr. Jairinho

A babá de Henry Borel mudou o depoimento mais uma vez ao ser ouvida na madrugada desta quinta-feira (7), durante audiência sobre a morte da criança. Diferente das duas primeiras versões que apresentou à Polícia Civil, Thayná Oliveira Ferreira negou ter visto o garoto ser agredido pelo padrasto, o ex-vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho.

Antes de iniciar o novo depoimento, Thayná solicitou à juíza Elizabeth Machado Louro para retirar da sala de audiência Monique Medeiros, mãe de Henry.

Além de afirmar que nunca presenciou as agressões de Jairinho contra a vítima, a babá disse se sentir manipulada pela ex-patroa que construiu a imagem de um "monstro" do então vereador.

Legenda: Babá segurando Henry Borel no colo Foto: Reprodução

"No meu entendimento era a Monique que me fazia acreditar em muita coisa e por isso a minha cabeça estava transtornada e eu começava a imaginar um monstro, mas ali no quarto poderia não estar acontecendo nada e eu estava imaginando um monte de coisa”, declarou.

Thayná considerou que nesse intervalo foi "usada" por Monique. "No sentido de que ela vinha, contava, tentava me mostrar o monstro do Jairinho e eu ficava com todas as coisas ruins na minha cabeça. Era tudo suposição da minha cabeça. Eu nunca vi nenhum ato", ressaltou.

Outras versões

A versão revelada pela babá na audiência não bate com depoimentos anteriores. Na primeira vez em que foi ouvida pela polícia, em março, Thayná falou que não percebia nenhum problema na relação de Jairinho e Monique com Henry Borel.

Já em abril, a depoente disse que Monique tinha ciência das agressões contra o filho e que a mãe teria pedido para ela mentir à polícia.

Próximos passos

Ao todo, 10 testemunhas de acusação foram ouvidas na primeira audiência, inclusive o pai do menino, Leniel Borel. Este informou que filho já dava indícios de que não queria voltar para a casa onde vivia com a mãe Monique e o padrasto Jairinho.

"Ele se agarrava ao travesseiro pra não ir embora com ela. Ela começou a me ligar pra pedir ajuda porque nos fins de semana ele não queria voltar pra casa; eu conversei com ele. Eu fui falar pro Henry que a mãe tava lá embaixo e ele se agarrou no travesseiro falando 'Não, papai, não quero ir'", lembrou.

As próximas audiências foram marcadas para os dias 14 e 15 de dezembro.