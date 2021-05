Monique Medeiros diz que defesa articulou versão falsa para encobrir morte de Henry Borel

Nova carta de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, revela que a defesa de Dr. Jairinho articulou uma versão falsa para encobrir a morte da criança. Relato obtido pelo Fantástico, e divulgado no programa deste domingo (2), também conta episódios de agressão e assédio moral.

"Todos os meus passos eram controlados, todas as ligações que eu fazia havia alguém por perto, sempre monitorada e eu acalmava meus pais, dizendo que eram orientações do advogado. Era um controle absoluto", conta Monique.

A professora comenta que o advogado André França Barreto havia cobrado R$ 2 milhões para defender ela o vereador Dr. Jairinho. Defensor inclusive já deixou a defesa, sem revelar as razões, mas alegando "conflito de interesses".

"Dr. André foi até a casa do pai do Jairinho para conversarmos, mas que só aceitaria o caso se nos uníssemos e combinássemos uma versão inventada [...]. Na mesma hora eu questionei por que eu não poderia dizer o que realmente tinha acontecido, já que tinha sido um 'acidente doméstico'

A mãe de Henry diz ainda que acreditava que o filho havia sido vítima de acidente. "Em nenhum momento passou pela minha cabeça que meu filho poderia estar sem vida em meus braços". Monique também escreveu uma carta direcionada ao menino, mas pediu que o conteúdo não fosse divulgado.

Caso Henry

Dr. Jairinho e Monique foram detidos no dia 8 de abril , por suspeita de assassinato de Henry Borel, após a juíza Elizabeth Louro Machado, do II Tribunal do Júri da Capital, expedir mandados de prisão temporária por 30 dias. A criança morreu no dia 8 de março.