Após ficar 7 minutos submerso em piscina, menino de 5 anos morre em Goiás

Um menino de 5 anos morreu após ficar 7 minutos submerso na piscina de um clube, na zona rural do município de Guarani de Goiás. O caso ocorreu no sábado (19), segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMG).

Encontrado já desacordado na área reservada para os adultos, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo testemunhas, a mãe sentiu a falta da criança no clube, e logo depois a encontrou na outra piscina.

O resgate então foi acionado, mas os pais da criança já estavam fora do clube a caminho do hospital, onde encontraram as equipes do Samu. Ele já não apresentava sinais vitais, mesmo com as tentativas de reanimação, segundo os agentes, tendo óbito declarado no local.