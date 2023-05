Linha Direta recebe liminar que proíbe exibição do caso Henry Borel; entenda

O programa 'Linha Direta', apresentado por Pedro Bial, não deve exibir episódio retratando o caso da morte do menino Henry Borel nesta quinta-feira (18). A mudança pode ocorrer por conta da liminar concedida à defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, um dos acusados da morte da criança, impedindo a veiculação.

Segundo decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, "o processo ainda pende de julgamento e a exibição em canal aberto e por emissora de grande alcance não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados". As informações foram divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O outro motivo apontado pela magistrada é de que "o réu deverá ser julgado por um corpo de juízes leigos e tal exposição poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores".

Atualmente, o caso não corre em segredo de Justiça e as audiências relacionadas a ele são transmitidas ao vivo, por meio da internet, pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O julgamento do caso, citado pela juíza, ainda não tem data para ser realizado.

Todos os advogados envolvidos no processo, inclusive Cláudio Dalledone, de Jairinho, e o promotor Fábio Vieira, foram ouvidos pelo programa durante a produção. A TV Globo se pronunciou, por meio da assessoria, pontuando que "não comenta questões em discussão na Justiça".