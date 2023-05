Harry e Meghan sofrem perseguição de carros de paparazzi que termina com ‘múltiplas colisões’

Harry e Meghan Markle sofreram uma perseguição de carros de paparazzi que, segundo um porta-voz do casal, terminou com múltiplas colisões.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (16), quando eles voltaram de uma premiação em Nova York, nos Estados Unidos.

Durante duas horas, o carro que o casal estava tentou fugir de fotógrafos “altamente agressivos”, que acabaram batendo em outros veículos. Pedestres e policiais ficaram feridos. “Esta perseguição implacável, que durou duas horas, resultou em colisões envolvendo outros motoristas, pedestres e dois policias de Nova York”, disse o porta-voz do casal.

A mãe de Meghan, Doria Ragland, também estava no veículo, e nenhum dos três sofreu ferimentos. A polícia de Nova York ainda não se pronunciou.

Acidente de carro

Em 1997, a princesa Diana, mãe do príncipe Harry, morreu em um acidente, quando o motorista do carro em que ela estava fugia de uma perseguição de paparazzi em motos que tentavam fotografar o interior do veículo.