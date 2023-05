Lexa revela desejo em relação a Guimê pós-BBB 23: ‘sucesso’

Desde a expulsão de Guimê do BBB 23, devido ele ter sido acusado de importunar sexualmente a participante Dania Mendez, Lexa não deixou claro se continua casada com o cantor. No entanto, ela esclareceu que não deseja "hate" para o artista.

“Não desejo hate para ninguém nessa vida, ainda mais para alguém que vivi praticamente a minha vida inteira, dividindo minha intimidade, convivendo com a minha família. Só desejo que ele fique bem e sucesso”, disse ela em entrevista à Quem. Atualmente, Lexa vive uma temporada com a família e os funcionários na Argentina.

Apesar de ter vivido momentos turbulentos com a saída de Guimê do reality show da Globo, a artista não se descuidou da saúde e está focada na carreira profissional.

“Acabei de eliminar quatro quilos. Acho até que perdi mais. Porém, sinto uma diferença enorme na minha disposição para os shows e rotina de trabalho. Meu irmão (Isaac) fez uma dieta para mim, que eu conseguisse fazer sem sofrimento, focando na minha saúde para dar conta da agenda. Tem uma galera maravilhosa também que me acompanha nesse processo, como a minha treinadora”.

No início de maio, MC Guimê fez o primeiro show após a polêmica no BBB 23 e compartilhou com os seguidores o momento. Lexa, inclusive, deixou um comentário de apoio para o artista nos comentários da postagem.