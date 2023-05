Camilla de Lucas rebate críticas de Sônia Abrão a vestido de casamento: 'espiritualizada é ela'

A influenciadora Camilla de Lucas usou as redes sociais para criticar os comentários feitos pela apresentadora Sônia Abrão sobre o vestido escolhido por ela para o próprio casamento. Em um pequeno texto, publicado no Twitter nesta terça-feira (16), a jovem citou o pronunciamento feito por Sônia na televisão aberta.

Com a repercussão do casamento de Camilla, realizado no último sábado (13), Sônia resolveu tecer críticas à escolha de vestimenta da ex-BBB para a entrada no altar.

"Eu acho o casamento espiritualizado, aí ela vai lá e fica mostrando coxa como se você tivesse numa festa normal. Não combina. Pode ser uma opinião muito antiquada, mas é a minha", disse ela no programa 'A Tarde é Sua', na RedeTV.

Na madrugada desta terça (16), Camilla não deixou barato e citou a declaração: "Problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e fala ao vivo com assassino para ter ibope. Espiritualizada é ela", disse a influenciadora.

O tuíte chegou a mais de 86 mil curtidas em pouco mais de dez horas, com mais de dois mil comentários. Entre as mensagens, internautas defenderam Camilla e criticaram o posicionamento de Sônia