Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de abril

Hoje, a Lua em Gêmeos faz um sextil com o Sol em Áries, trazendo clareza mental e vontade de se comunicar. Além disso, a Lua em conjunção com Júpiter amplia os horizontes e fortalece o desejo de crescimento. O dia pede diálogo, troca de ideias e, principalmente, autenticidade.



O universo está trabalhando para que você seja verdadeiro consigo mesmo, com os outros e com seus sonhos e projetos. Não tenha medo de expressar o que sente ou pensa – compartilhar sua verdade pode abrir portas inesperadas. Aproveite a energia favorável para planejar os próximos passos e tomar decisões que estejam alinhadas com sua essência.

Signo de Capricórnio hoje

A rotina e os cuidados com a saúde precisam de ajustes. Organize suas tarefas e converse sobre práticas que melhorem seu bem-estar. O equilíbrio começa com bons hábitos.



Amor: Cuidar da rotina juntos pode aproximar vocês. Pequenos gestos contam.

Dinheiro: Organização financeira é essencial para evitar surpresas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.