Mel Maia e MC Daniel tietam Galvão Bueno no Maracanã

O casal Mel Maia e MC Daniel esteve na noite de terça-feira (16) no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir ao jogo Flamengo x Fluminense e acabou encontrando Galvão Bueno. Eles não perderem a oportunidade e tietaram o narrador esportivo.

MC Daniel compartilhou com os seguidores do Instagram o registro do momento, além de vários cliques ao lado da namorada. “FLA x FLU com a gata. Do nada meu amigo do taboão Galvão. Adversários só dentro de campo. Música nova amanhã 17h”, escreveu ele na legenda das imagens.

Nos comentários, Mel Maia, que está no ar como a personagem Guida, na novela da Globo “Vai na Fé”, se declarou ao cantor: “Te amo, meu amor”.

Ainda no Maracanã, MC Daniel registrou o encontro com outro ídolo: Neguinho da Beija-Flor. “Pô, que honra. Papo reto, Deus abençoe, obrigado por tudo, paizão”, escreveu ele na legenda de foto publicada nos Stories.