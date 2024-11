Yudi Tamashiro e Mila Braga serão pais pela primeira vez

A cantora gospel Mila Braga publicou, no Instagram, nesta segunda-feira (25), um vídeo mostrando o momento que descobriu a gravidez do primeiro filho, fruto do casamento com o ex-apresentador do “Bom Dia e Cia”, Yudi Tamashiro.

“O primeiro positivo. Como descrever esse momento? Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, olhei para aquele teste de gravidez… e lá estava a confirmação: o presente mais lindo que o Senhor poderia nos dar. Um milagre estava crescendo dentro de mim”, escreveu ela na legenda das imagens.

Veja também Zoeira Rafa Kalimann e Allan Souza Lima terminam namoro, diz colunista Zoeira Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abrem trailer da família para estadia com diária de R$ 200

Emocionada, ela também revelou que havia tirado o DIU há um mês, e que não imaginava engravidar tão rápido.

“É difícil colocar em palavras o que estou sentindo. Um misto de alegria, gratidão, nervosismo e um amor que já é maior do que tudo que eu já vivi. Deus escolheu nosso lar para abrigar uma nova vida, e meu coração transborda de felicidade por essa dádiva”.

No domingo, (24), Yudi já havia postado um vídeo da esposa fazendo o primeiro ultrassom morfológico. “Eu, que sempre tenho palavras para tudo e sei exatamente o que fazer, me pego agora sem saber o que dizer, como agir ou o que fazer”, disse ele, sobre a gestação.