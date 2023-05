Léo Lins tem vídeo retirado do YouTube por decisão da Justiça; humoristas criticam

O humorista Léo Lins, conhecido por polêmicas envolvendo piadas preconceituosas, teve um show retirado do próprio canal no YouTube nesta terça-feira (16), após decisão da Justiça a pedido do Ministério Público. O vídeo, com mais de 3,3 milhões de visualizações, trazia conteúdo sobre minorias, citando um "ranking de privilégios" na sociedade.

Em publicação nas redes, onde revelou a retirada das imagens, ele afirmou que a decisão deve "abrir um precedente perigoso para a comédia e arte em geral".

"Esse processo tem consequências absurdas. Há muito mais em jogo. A justificativa para remover meu show de stand-up pode ser usada basicamente para remover 95% dos especiais de humor. Fora pedidos, a meu ver, desproporcionais por contar piadas num palco de teatro igualando uma expressão artística a um ato criminoso", escreveu no Instagram.

A juíza Gina Fonseca Correa disse, na decisão, que as falas do comediante estariam reproduzindo discursos e posicionamentos repudiados atualmente. Ela ainda citou que o humorista abordou temas como minorias, perseguição religiosa, escravidão e pessoas com deficiência.

Em um dos trechos, que circulou nas redes sociais nas últimas horas, Léo Lins cita o que seria o "ranking das minorias", criado por ele como uma espécie de piada para o show em stand-up.

"Na base, está o velho. Em cima, está o nordestino pobre. Depois dele, está a mulher grávida, que tem assento especial. Em cima dela, está o gordo que também já tem assento especial. O gordo é uma grávida que se autoengravidou. (...) Em cima do gordo, está o deficiente que tem assento, não pega fila. A prova disso é que um velho nordestino, gordo e deficiente virou presidente", declara no vídeo.

Polêmicas por piadas

Léo Lins acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, além de mais de 1 milhão no Youtube, e se autointitula como o 'Rei do Humor Negro'.

A vida artística dele começou na redação do programa 'Legendários', da RecordTV, mas a fama veio após participação dele no programa The Noite, do SBT, com apresentação do também humorista Danilo Gentili.

Entre as polêmicas na qual se envolveu, Léo é acusado de gordofobia, homofobia e de fazer piadas direcionadas a pessoas como autistas e com deficiências, por exemplo.

Em 2020, em mais um caso, ele pediu desculpou pelas piadas com autistas. "As pessoas que vieram educadamente, aos familiares de autistas, aos autistas, desculpa. Às pessoas que vieram com agressividade, os torturadores digitais, às pessoas que exigiram um pedido de desculpas para o seu ego, eu sugiro terapia", disse na época.

Em 2022, no entanto, ele voltou aos holofotes após direcionar as piadas a pessoas com hidrocefalia. Na época, ele foi demitido do SBT após citar o Teleton, programa realizado entre a emissora e a AACD com o intuito de ajudar crianças com deficiência.

"Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele", declarou na ocasião.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou, na época, que entrou com uma ação civil pública contra o humorista para proibi-lo de continuar fazendo "piadas" de cunho preconceituoso contra pessoas com deficiência, idosos e outras minorias.

Humoristas se posicionam

Após a decisão da Justiça de São Paulo, humoristas usaram as redes sociais para se posicionar.

"Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável!", escreveu Fábio Porchat no Twitter, em uma publicação que gerou controvérsias na rede social. Nos comentários, internautas discordaram, enquanto outros citaram posicionamentos políticos do humorista.

O humorista Oscar Filho também foi outro que usou a mesma rede para opinar sobre a questão. "Isso aqui tem precedentes? O maior absurdo que eu vejo na comédia desde que o CQC foi impedido de entrar no Congresso e a proibição de piadas com políticos", escreveu.