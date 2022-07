MPCE entra com ação contra Léo Lins e pede multa de R$ 20 mil por cada 'piada' desrespeitosa

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou, nesta segunda-feira (11), que entrou com uma ação civil pública contra o humorista Léo Lins para proibi-lo de continuar fazendo "piadas" de cunho preconceituoso contra pessoas com deficiência, idosos e outras minorias. Lins tem show agendado em Fortaleza no próximo dia 30.

A ação do MPCE também pede que a Justiça determine a aplicação de multa no valor de R$ 20 mil por cada "menção desrespeitosa" feita durante o show.

O conteúdo foi ajuizado por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência e instaurado após representação da OAB-CE (Ordem dos Advogados do Brasil secção Ceará).

A iniciativa considerou os vídeos divulgados pelo humorista, nos quais ele faz comentários preconceituosos sobre nordestinos, crianças com hidrocefalia, surdos e pessoas com Parkinson e gagueira.

Entenda o caso

No último dia 4 de julho, Léo Lins, conhecido por uma série de polêmicas em shows de comédia, foi demitido do SBT após falar de uma criança cearense com hidrocefalia no palco, durante uma apresentação.

Na declaração, que viralizou nas redes socais, ele chegou a debochar do programa Teleton, que atende crianças com deficiência física no Brasil.

"Eu acho muito legal o Teleton porque eles ajudam crianças com vários tipos de problemas. Eu vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que é o único lugar da cidade onde tem água", diz ele nas imagens.

Desde então, o humorista vem sendo duramente criticado.