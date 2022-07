Léo Lins é defendido por Danilo Gentili após humorista ser demitido por 'piada': 'conte comigo'

Danilo Gentili saiu em defesa do humorista Léo Lins, que foi demitido do SBT por fazer piada sobre o Teleton e uma criança do Ceará com diagnóstico de hidrocefalia.

O apresentador comentou em um post do ex-colega que disse ter ficado emocionado uma "única vez" durante gravação na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

"Dia 29/06 completamos 11 anos de talk show e a única vez que me emocionei foi, ironicamente, na AACD. Em um mundo de aparências, para mim vale a essência", disse o comediante".

Leo Lins como amigo e irmão

Nessa mesma publicação, Danilo Gentili classificou Lins como um "amigo e um irmão".

"Você um dos caras mais generosos e empatas (sic) que já conheci. Um amigo e um irmão. Eu e todas as pessoas que você ajuda sem tocar trombetas têm sorte em conhecer você de verdade. Já o seu público tem sorte de poder dar boas risadas com você", frisou.

Gentili garantiu que o humorista pode continuar contando com ele. "Nem sempre foi assim e nem sempre será para sempre. Nesses momentos conturbados você pode continuar contando comigo. Dentro de todas as minhas limitações conte comigo sempre".