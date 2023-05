Ator Rodrigo Fagundes se emociona com homenagem do marido no ‘Encontro’

O ator e humorista Rodrigo Fagundes participou, nesta quarta-feira (17), do “Encontro com Patrícia Poeta” para divulgar sua peça de teatro, em cartaz em São Paulo, e acabou recebendo uma surpresa da produção. Ele foi surpreendido com um vídeo do marido, o ator Wendell Bendelack.

“Passando para dizer que eu sou privilegiado por ter você do meu lado nesses 20 anos. Você é uma pessoa iluminada, generosa, companheira, bom coração, se preocupa com os outros. A vista é sempre mais bonita contigo, meu amor. Estamos juntos. Passamos por uma perda muito forte na pandemia, a partida da sua mãe, mas a gente conseguiu se reerguer. Com dificuldade, com muita saudade, mas estamos juntos. Eu te amo. Vou dizer para o Brasil inteiro nosso segredo. Eu te amo”, disse Wendell, deixando Rodrigo muito emocionado.

“Isso é o amor da minha vida. Eu estou assim, muito feliz. Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional contra LGBTfobia. Em 1990, a OMS decidiu que homossexualidade não era doença. Eu tinha 18 anos, achava que eu era doente, me escondia, tinha medo. Eu tinha medo de falar quem eu sou”, confessou ele.

Zorra total

Rodrigo ainda relatou que interpretar o personagem Patrick no “Zorra Total”, entre 1999 e 2005, que ficou famoso pelo bordão “Olha a faca”, foi uma libertação, e lembrou que o Brasil é o país que mais mata transexuais.

“Vamos parar com isso, gente. A vida é curta, vamos nos respeitar. Eu estou muito emocionado, não estava esperando. Estou com a boca seca aqui”.

A apresentadora Patrícia Poeta reforçou que a homenagem foi uma forma de mostrar que o ator é muito amado por todos. Rodrigo mais uma vez se emocionou com as palavras dela. “A arte me salvou de muita coisa. A arte me deu o Wendell. Sou mineiro, ele é paraense, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, no teatro. Agora foi dia das mães, eu perdi minha mãe na pandemia, em seis dias. Foi uma tragédia, como muita gente passou. Eu perdi minha mãe que era o tesouro da minha vida”.